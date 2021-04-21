SON DAKİKA | Galatasaray'da Onyekuru sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartıldı
Süper Lig'in 36. haftasında sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak olan Galatasaray'da Onyekuru şoku yaşanıyor. Yıldız futbolcu sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.
Süper Lig'de 36. haftanın en kritik maçı Türk Telekom Stadı'nda oynanacak. 65 puanla 3. sırada yer alan Galatasaray, 59 puanla 4. basamakta bulunan Trabzonspor'u ağırlayacak. Mücadele öncesi Sarı Kırmızılı ekibe kötü haber geldi.
Galatasaray'da Onyekuru şoku yaşanıyor. Yıldız futbolcu sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.
Metin Karabaş