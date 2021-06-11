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Son dakika | Galatasaray’da Ömer Bayram'la anlaştı

Galatasaray’da iç transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, sözleşmesi sona eren Ömer Bayram ile anlaşma sağladı.

11 Haziran 2021, Cuma 15:34 Son Güncelleme:
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Son dakika | Galatasaray’da Ömer Bayram'la anlaştı

Galatasaray ’ın gündeminde iç transfer çalışmaları var. Yönetim, 19 Haziran’daki seçim öncesinde sözleşmesi biten futbolcularla görüşmelerini sürdürüyor.

Sarı-kırmızılılar, Ömer Bayram'ın kontratını yeniledi. 30 yaşındaki futbolcu, 3 yıl daha Galatasaray forması giyecek.

Sözleşmesi Türk lirasına çevrilen Ömer, yıllık 6 milyon lira kazanacak. Geçen sezon 400 bin euroya oynayan tecrübeli futbolcunun yeni sözleşmesinde yaklaşık yüzde 50 zam yapıldı.

3 sezonda sarı-kırmızılı formayla 97 maça çıkan Ömer, 2 kez fileleri sarsarken 20 de gol pası verdi.

Diğer yandan İskoç basını, Galatasaray’ın Hibernian'da forma giyen stoper Ryan Porteous ile ilgilendiği yazdı.

Haberde, sarı-kırmızılıların 22 yaşındaki futbolcu için 1 milyon poundu gözden çıkardığı ifade edildi.

Hibernian alt yapısında yetişen Porteous, bu sezon 30 maçta 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.  (TRTSPOR)

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