Son dakika! Galatasaray'da Ömer Bayram ile ilgili gerçek ortaya çıktı!
Süper Lig'de 26. hafta maçında karşı karşıya gelen Alanyaspor - Galatasaray maçını Emre Kılınç'ın golüyle 1-0 Galatasaray kazandı ve liderliğini devam ettirdi. Zorlu maçta Galatasaraylı Ömer Bayram ile ilgili şoke eden bir gerçek ortaya çıktı. Sakat olan Saracchi'nin yerinde oynayan Ömer Bayram'ın kırık kaburgayla oynadığı ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...
Alanyaspor maçında Saracchi'nin sakat olmasından dolayı sol bekte görevlendirilen Ömer Bayram'ın sakat sakat oynadığı ortaya çıktı. Kaburgasında kırık olduğunu belirten bir paylaşım yapan takım kaptanlarından Arda Turan; "Kaburgaymış kırıkmış dinlemez aslan kardeşim benim" diyerek 29 yaşındaki oyuncunun durumunu paylaştı.