Alanyaspor maçında Saracchi'nin sakat olmasından dolayı sol bekte görevlendirilen Ömer Bayram'ın sakat sakat oynadığı ortaya çıktı. Kaburgasında kırık olduğunu belirten bir paylaşım yapan takım kaptanlarından Arda Turan; "Kaburgaymış kırıkmış dinlemez aslan kardeşim benim" diyerek 29 yaşındaki oyuncunun durumunu paylaştı.