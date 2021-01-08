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Son dakika | Galatasaray'da Omar Elabdellaoui'den açıklama

Galatasaray'da yüzünden yaralanan Omar Elabdellaoui kulüp televizyonu GS TV'de açıklamalarda bulundu. Tedavisinin iyiye gittiğini belirten Elabdellaoui, ". Her şeyin iyi olacağına inanıyorum. tüm Türk halkının desteğine minnettarım. İnanın ne kadar minnet ve şükran dolu olduğumu anlatırken, doğru kelimeleri seçerken zorlanıyorum. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin. " dedşç

08 Ocak 2021, Cuma 19:13 Son Güncelleme:
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Son dakika | Galatasaray'da Omar Elabdellaoui'den açıklama

Omar Elabdellaoui'nin Galatasaray Tv'deki açıklamaları şu şekilde:

Tedavi sürecim çok iyi gidiyor. Durumum her gün daha iyiye gidiyor. Dürüst olmak gerekirse aldığım desteğe şükran borçluyum. Başkanımız, başkan yardımcımız, teknik direktörümüz, yardımcı antrenörlerimiz, takım arkadaşlarım, kulüp çalışanları ve tüm taraftarlara çok teşekkür ediyorum. Tedavi sürecim çok iyi gidiyor. Durumum her gün daha iyiye gidiyor ve bu yüzden mutluyum. Aldığım tıbbi desteğe ve doktorlarıma güveniyorum. Her şeyin iyi olacağına inanıyorum. tüm Türk halkının desteğine minnettarım. İnanın ne kadar minnet ve şükran dolu olduğumu anlatırken, doğru kelimeleri seçerken zorlanıyorum. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin. Umarım her şey iyi olacak.


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