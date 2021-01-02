Galatasaray, 2020’ye yine kötü bir olayla veda etti. Down sendromlu oğlu İbrahim’i eğlendirmek için havai fişek ile yaralanan sarı-kırmızılıların Norveçli oyuncusu Omar Elabdellaoui’nin yüzü yanarken, gözlerine büyük zarar verdi.

Milliyet'in haberine göre; İstanbul Ulus’taki Liv Hospital’da tedavi gören Galatasaraylı sağ bekin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulunan göz hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Vedat Kaya, “Bir gözde daha fazla olmak üzere her iki gözde yaralanma söz konusu. Şu an odasında ve durumu düne (önceki gün) göre oldukça iyi. Şu anda medikal tedavi uygulanıyor. Tekrar bir müdahale gerekecektir. Şu an tam karar vermedik. Yarın (bugün) tekrar bir değerlendirme yapacağız ama böyle bir planlama söz konusu” ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Kaya, “Oluşan termal, kimyasal bir travma var. Mutlaka ilk etapta olumsuz etkilenme söz konusu. Önemli olan finalde nereye varacağı. Onunla ilgili takiplerimizi yapıyoruz” dedi.

Futbola dönüş süreciyle ilgili bir şey söylemenin zor olacağını dile getiren Vedat Kaya, şöyle devam etti:

“Önümüzdeki süreçte yapılacak işlemler ve medikal tedaviyle daha iyi duruma geleceğini umuyoruz. Tedavi sürecini önceden kestirmek zor. Burası, göz bakımından Türkiye’deki en iyi ekipmana sahip hastane. Bu tür vakalara daha önce de müdahale ettik. Her türlü imkana sahibiz. Butün yaralanmalarda müdahaleler gerekebilir. En iyi şartlarda yapma imkanına sahibiz.”

‘Tıbben gereken yapıldı’

Elabdellaoui’nin görme durumuyla ilgili de konuşan Prof. Dr. Kaya, “Görme yetisi var ancak ilerleyen dönemde nasıl olacağıyla ilgili bir şey söylemek çok bağlayıcı olur. Görme yetisiyle ilgili yüzdelik oran söylemek istemem. Basit bir leke yüzünden görme çok değişebilir. Ertesi gün o leke temizlenirse görme artabilir. Temizlik işlemi yaptık, yüzeydeki materyalleri temizledik. Tıbben gereken işlemlerin hepsi yapıldı. Bu bile bir gün içinde çok büyük fark yarattı. Şimdi restorasyonla ilgili işlemleri adım adım planlıyoruz” diye konuştu.

Fotoğraf için suç duyurusu

Galatasaray Kulübü, Omar’ın yaşanan olay sonrası ambulanstaki görüntüsünün sosyal medyaya yansıtanlar hakkında hukuki işlem başlattı. Sarı-kırmızılılar, Omar’ın kaldığı site, ambulans firması ve paylaşımı yapan şahıs hakkında suç duyurusunda bulundu. Bu arada fotoğrafı paylaşan çalışanın işine son verildi.