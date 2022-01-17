Galatasaray sezon başında 3,5 milyon euro karşılığında FCSB'den transfer ettiği Olimpiu Morutan'ın bonservisinin ilk taksitini hala ödemeyince kriz çıktı. Rumen ekibinin başkanı Gigi Becali, "Türkleri FIFA'ya vermek istemiyorum" dedi ve Galatasaray'dan 700 bin euroluk ilk taksiti bir an önce yatırmasını istedi.

GIGI BECALI: GALATASARAY KASIM AYINDA BİZE 700 BİN EURO ÖDEMEK ZORUNDAYDI

Romanya'dan ProSport'a konuşan Gigi Becali, "Galatasaray'dan şu ana kadar hiç para alamadım. İlk taksitimi bir an önce tahsil etmek istiyorum. Türkleri FIFA'ya vermek istemiyorum. Onları yapması gerekenleri biliyorlar." dedi. Becali, "Kasım ayında 3.5 milyon euronun ilk taksiti olan 700 bin euroyu ödemek zorundaydılar." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

OLIMPIU MORUTAN'IN BONSERVİSİNİN ÖDEME TAKVİMİ

Haberin detayında Galatasaray'ın 10 Kasım 2021'de 700 bin euro, 10 Mart 2022'de 750 bin euro, 10 Eylül 2022'de 900 bin euro ve 10 Ocak 2023'te 1.15 milyon euro ödemesi gerektiği yer aldı.

+600 BİN EURO BONUS DA ÖDENECEK

Bu ücretlerin dışında Morutan'ın Galatasaray formasıyla 15 resmi maça çıktığı için 600 bin euro daha bonus ödeneceği kaydedildi.







