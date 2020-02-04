Galatasaray'da son dakika gelişmesi... Devre arası transfer döneminde Marcelo Saracchi, Jesse Sekidika ve Henry Onyekuru'yu kadrosuna katan Galatasaray'da yabancı sayısı 17'ye yükselmişti.

İlk etapta Fransız oyuncu Steven Nzonzi'nin sözleşmesini fesh eden Galatasaray,sayıyı 14’e düşürmek için, iki oyuncunun kontratını dondurmak zorunda kaldı.

Sakatlığı sebebiyle sezonu kapatan Luyindama ve Japon sol bek Nagatomo TFF'ye bildirilen listede yer almadı. Aslan’ın TFF listesine bildirdiği 14 yabancı ise Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Lemina, Seri, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Falcao, Linnes, Jesse Sekidika ve Andone oldu.