Galatasaray Kulübü'nün koronavirüs salgını nedeniyle yapılamayan 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Oditoryumu'nda gerçekleştirdi. Koronavirüs salgını önlemleri nedeniyle sadece kulüp üyelerin katılımıyla yapılırken, basın mensupları veya misafirler alınmadı. Yapılan oylama sonucunda Metin Aslan, oy birliğiyle Galatasaray'da Genel Kurul Divan Başkanı olarak seçildi.

Başkan Burak Elmas'ın yer aldığı genel kurula dönemi görüşülen ancak rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören eski başkan Mustafa Cengiz katılmadı.

Sarı Kırmızılılarda eski başkan Mustafa Cengiz ile yönetiminin görev yaptığı 2019 yılının mali ve idari ibra oylamasının oy birliği ile kapalı olarak yapılması kararlaştırıldı. Toplantıya rahatsızlığı bulunan eski başkan Mustafa Cengiz katılmazken, dönemi görüşülecek yönetim kurulundan ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ile başkan yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal, yönetim kurulu üyeleri Okan Böke ve Dorukhan Acar katıldı.

4 masadaki 8 sandıkta toplamda 636 oy kullanılırken sandıklardan mali olarak 306 ibrasızlık, 310 ibra ve 20 çekimser oy çıktı. İdari olarak ise 384 ibrasızlık, 247 ibra, 4 çekimser ve 1 iptal oy çıktı. Bu sonuçların ardından Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunun faaliyetleri mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi.

Okan Böke: İdari açıdan başaramadık. Mali açıdan ibra olduk

Sonuçların açıklanmasının ardından kürsüye çıkan Okan Böke, "İdari açıdan başaramadık. Mali açıdan ibra olduk. 2019 yılında nasıl çalıştıysak 2020'de de aynı şekilde çalışmıştık. Verdiğiniz karardan dolayı teşekkür ediyorum. Bundan sonraki yaptığımız çalışmalarda dikkate alacağız" dedi.

Abdurrahim Albayrak: Başka Galatasaray yok

Abdurrahim Albayrak ise yaptığı açıklamada, "Hepinize teşekkür ediyorum. Mali yönden ibra ettiniz. Yönetim olarak hatalarımızı gördünüz ibra etmediniz. Saygı ile cevap veriyorum. Başka Galatasaray yoktur. İşte hepimizin gönül verdiği Sarı-Kırmızı renkler. İnanıyorum ki mali yönden ibranız bütün Galatasaraylıları mutlu etmiştir" ifadelerini kullandı.

Abdurrahim Albayrak’tan Falcao özeleştirisi

Eski Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Radamel Falcao’nun tutmayan bir transfer olduğunu söyledi. Transferinden önce Falcao ile basına yansıyan fotoğraflarından dolayı eleştirilen Albayrak, "Falcao için Monako’ya giderek görüşmeler yaptık. Şanssız bir şekilde bir fotoğraf ortaya çıktı. O resmin ortaya çıkmasından dolayı bütün Galatasaraylılardan özür diliyorum. Bir hataydı. Ben, bir gazeteciye vermedim. Çok yakın birine gönderdim. O da kıramadığı bir arkadaşına vermiş. O kişi de basına vermiş." şeklinde görüş belirtti.

Falcao’nun 5 milyon avrodan aşağı imza atmayacağını söylediğini aktaran Albayrak, "Falcao’ya yıllık 5 milyon avro para verdik. İmza parası da bunun içindeydi. Bu transfer tutmadı, olmadı. Dünya çapında bir santrfor ama tutmadı. Bunda benim kadar kimse üzülemez. Beni kahretti. Sisteme mi uymadı diyelim, şanssızlık mı diyelim... Bunu da başkanım (Mustafa Cengiz) tamamen taraftarın istek ve arzularına dayanarak aldı. Falcao’ya 2 yılda 10 milyon avro ödedik." açıklamasında bulundu.

Yusuf Günay, Florya arazisi eleştirilerine yanıt verdi

Sarı-kırmızılı kulübün eski başkan yardımcısı Yusuf Günay, Florya arazisinin geri alınmasıyla ilgili kendilerine yöneltilen eleştirileri anlayamadığını söyledi. Florya konusunun son dönemde çok tartışılır olduğunu belirten Günay, "Florya’yı Galatasaray’a geri kazandırma adına hesap verme trajikomik bir durum oldu. Florya ve Riva, Emlak Konut Yatırım Ortaklığı ile yapılan sözleşme çerçevesinde tapuları Emlak Konut’a devredilmişti. Bir taahhüt vardı. 2017 aralık ayında Florya Emlak Konut’a devredilecekti. Bir sürü nedenle bu devir gerçekleşemedi. Kemerburgaz arazinde işgalciler çıkarılmadığı için ilerleme sağlanamadı. Görev süremiz sonunda bu işgalcileri oradan çıkardık. Kemerburgaz, Galatasaray’ın her türlü tasarruf yapabileceği noktada. Florya, 4 yıl evvel 120 milyon liraya vermişim, 4 yıl sonra 120 milyon liraya almışım, tarla vermişim, imar planı yapılmış bir şekilde almışım. Faizin faizi meselesi Florya’yı almadan önce devam eden bir şey. Burada yanlış bir bilgi var. Ben Florya’yı verdim, antrenman yapacak yer yok diye Kemerburgaz’ı aldık. Bu takdir edilecek bir şey." ifadelerini kullandı.