Galatasaray Kulübünün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılamayan 2020 olağan genel kurul toplantısı yapıldı. Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilen toplantı, Kovid-19 salgını önlemleri kapsamında sadece kulüp üyelerin katılımıyla yapıldı. Toplantıya basın mensupları ve misafirler alınmadı. Genel kurul divan başkanlığına, yapılan oylama sonucunda Metin Sinan Aslan seçildi.

Toplantıda yönetim kurulu adına yapılacak sunumun ardından raporların takdimine geçildi. Sırasıyla 2020 yılı faaliyet ve denetim raporlarının katılımcılara aktarılmasının ardından görüşmeler yapıldı. Görüşmeler bölümünde yapılan konuşmaların tamamlanması sonrası, Mustafa Cengiz yönetiminin mali ve idari bakımdan ayrı ayrı ibrası ile denetim kurulunun ibrası üyelerin oyuna sunuldu. Pandemi nedeniyle ertelenen Galatasaray Spor Kulübü 2020 yılı olağan genel kurulunda Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunun faaliyetleri mali ve idari yönden ibra edildi.

Toplantıda ibra oylamalarının kapalı usulle yapılması kararı alındı.

Toplantıya rahatsızlığı bulunan eski başkan Mustafa Cengiz katılmazken, dönemin bazı yönetim kurulu üyeleri salonda hazır bulundu.