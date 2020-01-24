Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Çaykur Rizespor'u sahasında 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdıran Galatasaray'da, teknik direktör Fatih Terim maçın ardından Arda Turan'ın transferi ile ilgili açıklama yapmıştı.

Terim, Arda Turan'ı istediğini yönetime ilettiğini söylemiş ve Galatasaray yönetiminin ise kendisiyle aynı fikirde olmadığını, bu yüzden fikir ayrılıkları yaşandığını belirtmişti.

Bugün ise sarı kırmızılıların resmi sitesinden bir açıklama yapıldı.

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MUSTAFA CENGİZ BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEK

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in bugün 17:00'de gündemle alakalı basın toplantısı düzenleyeceği açıklandı.

Açıklama resmi internet sitesinden şu şekilde yapıldı:

Başkanımız Mustafa Cengiz, bugün saat 17.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu Basın Toplantı Odası'nda gündemle ilgili basına açıklama yapacaktır.