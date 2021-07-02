Galatasaray , 2021-2022 sezonu hazırlıklarına yaptığı çift antrenmanla devam etti. Sarı Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenmanlar Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan sabah idmanında futbolcular gruplar halinde 7’ye 3 top kapma oyunu oynadı. Antrenmanın devam eden bölümünde 6’ya 6 dar alan oyunları üzerinde duruldu. Ana bölümde ise 12’şer dakikalık iki ayrı bölümde 11’e 11 çift kale maç yapıldı. Antrenman, dayanıklılık koşusuyla tamamlandı.

Günün ikinci antrenmanında ise kuvvet çalışması üzerinde duruldu.

Dinamo Bükreş ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Mısırlı santrfor Mostafa Mohamed, tedavisinin ardından fizyoterapist eşliğinde sahada koşulara başladı.







