Galatasaray'da Mostafa Mohamed fırtınası esiyor... Sarı-Kırmızılı kulübün Zamalek'ten 1.5 sezonluğuna kiraladığı 23 yaşındaki forvet, İstanbul macerasına müthiş bir başlangıç yaptı. 4 maçta attığı 4 golle, Gomis'ten sonra Cim Bom'un en etkili santrforu olan Mohamed, skora katkısının yanında fiziksel gücü ve ileride top tutup oyun kurmasıyla Galatasaray'ı çok farklı bir seviyeye ulaştırdı. Otoriteler, Mısırlı forvetin çok kısa bir zaman içerisinde Avrupa'nın dev kulüplerinden birine çok yüksek bir bedelle transfer olacağını ifade ediyor. Galatasaray Yönetimi, son yılların en büyük transfer başarılarından birini en iyi şekilde değerlendirmek için harekete geçti.





Kontrat iddiası yalanlandı

Oyuncunun satın alma opsiyonu Galatasaray'da, ancak kontratla ilgili bazı spekülasyonlar yönetim üzerinde baskı yaratıyor. Kiralık sözleşme süresi boyunca bir başka kulübün Zamalek'e daha yüksek bir teklif götürmesi halinde oyuncunun bonservisini alabileceğine dair iddialar ortaya atılsa da, yönetime yakın kaynaklar bunun doğru olmadığını dile getiriyor.

Kaynak ve sponsor arayışı

Ancak Galatasaray Yönetimi, her türlü olumsuz ihtimali göz önünde bulundurarak şimdiden harekete geçmiş durumda. Mostafa Mohamed'in 4 milyon Dolar'lık opsiyon maddesi, bu sezon bitmeden kullanılacak ve oyuncunun bonservisi tamamen Galatasaray'a alınacak. Ayrıca sözleşmeye rekor bir serbest kalma maddesi eklenmesinin planlandığı da gelen haberler arasında. Sarı-Kırmızılılar, opsiyon ücretini ödemek için kaynak arayışlarına başladı. Bu transferin de bir sponsorla gerçekleşme ihtimali bulunuyor.



