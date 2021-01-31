Ara transfer dönemini nokta atışı takviyelerle geçiren Galatasaray'da, Henry Onyekuru etkisi yayılarak devam ediyor. Teknik patron Fatih Terim, Diagne'nin yerine alınan Mısırlı golcü Mostafa Mohamed'i de tıpkı Onyekuru'da olduğu gibi hiç vakit kaybetmeden sahaya sürecek. 23 yaşındaki futbolcu için yapılan plan, salı günü Türk Telekom Stadı'nda Başakşehir'le oynanacak lig maçında ilk kez formayı giymesi.

Bunun için genç santrforun kadroya alınması ve skorun gidişatına göre ikinci yarıda şans bulması bekleniyor. Oyuncunun ülkesinde maç eksiğinin bulunmaması ve antrenmanlara eksiksiz katılması da fiziksel açıdan ciddi bir eksikliği olmadığını işaret ediyor.

'Tek vuruşları çok iyi'

Terim'in sahaya sürmeyi dört gözle beklediği Mohamed'in oyun stili hakkında, kariyerini bir süre Mısır'da geçiren teknik direktör Muhsin Ertuğral önemli tespitlerde bulundu.

Radyospor'a konuşan Ertuğral, "Mısır'da çok konuşulan bir oyuncu. Gol ortalaması yüksek. Ceza sahası içerisinde isabetli top kullanma ve gol oranı yüksek bir oyuncu. Bu özelliğiyle Avrupa'da da konuşuldu. Dışarıdan kanatları kullanarak oynayan bir oyuncu değil, ama ceza sahası içerisinde etkili bir oyuncu. Zamanlaması çok iyi. Hava topları, tek vuruşları, son topları çok iyi. Gol atma şansı çok yüksek. Yeteneği açısından başarı yüzdesi yüksek. Galatasaray'da başarılı olacağı kanaatindeyim" ifadelerini kullandı.







