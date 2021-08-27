Son dakika Galatasaray'da Morutan'ın lisansı çıktı! Kasımpaşa maçında oynayabilir...
Galatasaray'ın yeni transferlerinden Olimpiu Morutan'ın lisansı çıktı. Sekidika'nın Belçika'ya gitmesi ile birlikte TFF listesine adını yazdıran Morutan'ın Kasımpaşa maçında kadroda olması bekleniyor.
Galatasaray 'ın yeni transferlerinden Olimpiu Morutan'ın lisansı çıkarıldı. Jesse Sekidika'nın Belçika'ya transferi ile birlikte TFF listesine adını yazdıran Morutan'ın 3.haftada oynanacak Kasımpaşa maçında kadroda olması bekleniyor.