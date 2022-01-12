Sezon başında Galatasaray 'ın kadrosuna kattığı ancak beklenen performansı gösteremeyen Olimpiu Morutan için flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı-Kırmızılı ekip 22 yaşındaki Rumen futbolcuyu kiralık olarak takımdan gönderebilir.

ProSport'ta yer alan habere göre Galatasaray, beklenen performansı gösteremeyen Olimpiu Morutan'ı ara transfer döneminde kiralık olarak takımdan gönderebilir.

Rumen futbolcunun 6 veya 18 aylık bir süreç için kiralık gönderilmesi gündemde yer alırken, Morutan'ın eski takımı FCSB'ye geri dönebileceği de belirtildi.

Son karar Domenec Torrent'in

Teknik direktör Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından Sarı-Kırmızılı takımın başına getirilen Domenec Torrent'in oyuncu ile ilgili son kararı vereceği de aktarılanlar arasında yer aldı.

Bu sezon Galatasaray ile 23 maça çıkan Morutan, 3 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.



