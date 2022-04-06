Galatasaray 'da başkan adaylarından Metin Öztürk ve ekibi resmi adaylık başvuru için Nef Stadı'na geldi.

Metin Öztürk'ün ekibinde eski yöneticilerden Levent Nazifoğlu'nun da olduğu görüldü. Öztürk adaylık başvurusunun ardından açıklamalarda bulundu.

"Listemizi Cuma 14.00'te açıklayacağız"

Galatasaray için hazırlı olsun taraftarlarımız bayrakları hazırlasınlar. Onlar sahada coşturacak biz işin finans ve gerisini halledeceğiz. Cuma günü 14:00'te listelerimizi vereceğiz. Şu an imzalarımızı teslim ettik resmi adaylık sürecimiz başladı.

"Yönetim doğru karar almıştır"

Gerek bizim ekibimiz, gerek Hamamcıoğlu yıllardır bu işe hazırlanıyor. Bu iş hazırlıksız olmaz. 30 Nisan yerine 14-21 Mayıs olsaydı ne fark ederdi? Bu bir bahane. Yönetim doğru bir karar almıştır. 2022 bütçesinin olmadığı bir ortama geliyoruz. 45 günlük bir hazırlıkla 5.1 milyarlık borcu silebilecek varsa biz hemen geri çekiliriz. Bu iş hazırlıksız olmaz. Tarih falan bahane yönetim doğru bir karar almıştır.

Metin Öztürk ve ekibi adaylık başvurusunun ardından beraber poz verdi. (Fotoğraflar - Murat Akbaş)



