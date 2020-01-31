Galatasaray'da stoper arayışları sürerken uzun süredir gündemde olan Roma'nın 23 yaşındaki Türk stoperi Mert Çetin'den kötü haber geldi.

Sarı-Kırmızılı takım Luyindama'nın sakatlığı nedeniyle rotasını İtalya'ya çevirmiş ve Roma kulübü ile Mert Çetin'in kiralanması için görüşmelere başlamıştı.

Uzun süren görüşmelerden sonuç çıkmadı. Mert Çetin Galatasaray'a gelmeyi kabul etmedi.

Verona kulübü de Mert Çetin ile çok yakından ilgileniyor. Roma Brezilyalı stoper Juan Jesus'u da elden çıkartmak istiyor ancak bu oyuncuya talip çıkmadı. Transferin son günü Mert Çetin'in İtalya'da bir kulübe kiralanması yeniden gündeme gelebilir.

Gençlerbirliği'nden 3 milyon Euro karşılığında Roma'ya transfer olan milli futbolcu bu sezon 5 maçta forma şansı bulmuştu.

Yakup Çınar - Fanatik.com.tr