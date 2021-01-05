Süper Lig'in 17. haftasında Konyaspor'a konuk olan Galatasaray, sahadan 4-3'lük mağlubiyetle ayrıldı ve zirve yolunda ağır yara aldı. Karşılaşmayı 2 golle tamamlayan Mbaye Diagne, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Diagne, "Kolay bir maç olmadı. Elimizden geleni yaptık. Golümü Omar'a armağan ettim. Ona galibiyet armağan etmek isterdik. Bundan sonra çalışmaya devam edeceğiz ve sonrasına bakacağız." dedi.

Hakkında çıkan transfer iddiaların cevap veren Senegalli golcü, ''Transfer ile alakalı bir şey söyleyemem. Ben Galatasaray'ın oyuncusuyum ve şuan sezona konsantreyim." diye konuştu.





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