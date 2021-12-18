Süper Lig 'in 17. haftasında Başakşehir'i konuk eden Galatasaray 'da Mbaye Diagne şoku yaşanıyor. Nef Stadı'nda oynanan maça ilk 11'de başlayan tecrübeli forvet, 63. dakikada sakatlandı. Duarte ve Caiçara ile girdiği ikili mücadelede şanssız bir an yaşayan ve dengesini kaybederek düşen Senegalli oyuncu, acı içerisinde yerde kaldı.

Galatasaray Sağlık Heyeti, Diagne'ye hemen müdahale etmek için sahaya girerken tecrübeli oyuncu ayağa kalkmakta zorlandı. Takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu, kulüp doktoru Yener İnce ve sağlık görevlilerinin yardımıyla kenara gelen 30 yaşındaki oyuncunun yerine 65. dakikada Mostafa Mohamed oyuna dahil oldu.







