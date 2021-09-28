Galatasaray ’da Marsilya maçının hazırlıkları devam ediyor. Trtspor'un haberine göre; Teknik direktör Fatih Terim, deplasmandaki zorlu karşılaşma öncesinde sahaya çıkaracağı kadroyu netleştirmeye çalışıyor.

Barış ve Boey kadroda!

Tecrübeli teknik adam, Göztepe maçının 11’inde birkaç değişikliğe gidebilir. Takımla çalışmaya başlayan Boey ve Barış’ın kafileye dahil edileceği ancak ilk 11’de olmayacağı öğrenildi.

Galatasaray’ın kalesinde kaptan Muslera, savunmanın sağında Yedlin, solunda ise Aanholt forma giyecek. Avrupa’da cezası olmayan Marcao, stoperde Nelsson'un yanında forma giyecek. Teknik heyetin orta saha kurgusunda değişikliğe gitmesi beklenmiyor.

Emre Kılınç ve Feghouli arasında tercih yapacak!

Savunmanın önünde Berkan Kutlu ve Alexandru Cicaldau ikilisi şans bulacak. Göztepe maçında 1 gol atan Morutan’ın forvet arkasında forma giymesine kesin gözle bakılıyor. Hücumda solunda Kerem’i düşünen Fatih Terim, sağ kanat için henüz tercihini yapmadı. Deneyimli teknik adam, Emre Kılınç ve Feghouli arasında tercih yapacak.

Forvette ise Diagne ve Halil Dervişoğlu forma için rekabet halinde. Göztepe maçında pozisyon yaratmada etkili olan Senegalli oyuncunun Halil’in bir adım önünde olduğu ifade edildi.