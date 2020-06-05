Süper Lig’in başlamasına sayılı günler kala Galatasaray’da şok bir gelişme yaşandı... Sarı kırmızılı takımın savunma oyuncusu Marcao, antrenmanda aldığı darbe sonucu ciddi şekilde sakatlandı. İç yan bağlarında 2. derece esneme tespit edilen Brezilyalı futbolcu, ligde geride kalan 8 maçın 5’inde forma giyemeyecek.

Uygulanacak tedavi olumlu sonuç verirse son 3 karşılaşmada oynayacak, aksi takdirde sezonu kapatacak. Savunmanın en kilit oyuncusu olan Marcao’nun sakatlığı, 23. şampiyonluğu hedefleyen sarı kırmızılıların bütün planlarını alt üst etti.

AHMET VE EMİN DENENECEK

Takımın diğer as stoperi Luyindama da geçtiğimiz kasım ayında sakatlanarak sezonu kapatmıştı. Luyindama’nın yokluğunda Donk’u stopere çeken teknik direktör Fatih Terim, Marcao’nun boşluğunu nasıl dolduracağına henüz karar vermedi.

Hürriyet'in haberine göre; G.Saray kadrosunda Luyindama ve Marcao dışında stoper orijinli iki oyuncu bulunuyor; Ahmet Çalık ve 18 yaşındaki Emin Bayram. Terim, Donk’un yanında bu futbolcuları deneyecek; hangisinden memnun kalırsa onu oynatacak. İkisini de beğenmezse Mario Lemina’yı stopere çekecek.