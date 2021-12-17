Galatasaray , Spor Toto Süper Lig ’in 17. haftasında Başakşehir FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar hâlinde dar alanda pas ve top kapma çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Marcao geri döndü!

Marcao Teixeira, kontrollü bir şekilde takımla birlikte çalışmalara katıldı. Sacha Boey, tedavisinin ardından günü sağlık ekibi tarafından kendisi için hazırlanan program dâhilinde geçirdi.

Fernando Muslera ve Christian Luyindama’nın tedavisine devam edildi. Galatasaray ile Başakşehir FK, yarın saat 19.00’da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadı’nda karşı karşıya gelecek.



