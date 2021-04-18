Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz’in çağrısı üzerine yönetim, denetim, sicil, disiplin olmak üzere tüm kurullar ve idareciler bugün Türk Telekom Stadyumu’nda bir araya geldi. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği toplantıda yönetici Mahmut Recevik’in istifasının istenildiği öğrenildi.

Toplantıda söz alanların talepleri üzerine konuşan Recevik’in de özür dilediği ifade edildi. Konuyla ilgili son kararın salı günü yapılacak yönetim kurulu toplantısından sonra alınacağı öğrenildi. Bilindiği gibi Galatasaraylı yönetici Mahmut Recevik, sosyal paylaşım mecrası Clubhouse'da katıldığı bir yayında Mustafa Cengiz'i istifaya çağırdıklarını söylemişti.

Mahmut Recevik kimdir?

1958 İstanbul doğumludur. Saint Joseph Fransız Erkek Lisesi mezunudur. 1984 yılında İstanbul Üniversitesini, 1988 yılında Londra Üniversitesi Turizm ve Otelcilik okulunu bitirmiştir. 1990 yılından itibaren 10 sene Çırağan Palace Kempinski Otelinde çeşitli görevlerde bulunmuştur. 2000 yılından bugüne kendi işinde Turizm Yöneticiliği yapmaktadır. İngilizce ve Fransızca bilen Mahmut Recevik, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Serhan TÜRK / İSTANBUL, (DHA)