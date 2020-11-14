Galatasaray'ın savunma oyuncusu Christian Luyindama, milli takımda sakatlandı. Kongo basınında yer alan habere göre; Luyindama, Kongo'nun Afrika Uluslar Kupası'nda oynayacağı 2 Angola maçını da kaçıracak.

13 Kasım Cuma günü yapılan antrenmanda yaşandığı ve yıldız ismin idmana devam edemediği, tedavisine başlandığı ifade edildi.

Haberde; Luyindama'nın sakatlığının ne kadar süreceğine dair bir bilgi verilmedi.

Galatasaraylı bir diğer oyuncu Omar Elabdellaoui'nin de Norveç Milli Takımı kampında koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.