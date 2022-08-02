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Son dakika! Galatasaray'da Leo Dubois şoku yaşanıyor

Son dakika haberi: Galatasaray, Fiorentina maçında ağrıları nedeniyle oyuna devam edemeyen Leo Dubois'nın sağ arka alt adalesinde 2. derece zorlanma ve yırtık tespit edildiğini açıkladı.

02 Ağustos 2022, Salı 21:12 Son Güncelleme:
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Son dakika! Galatasaray'da Leo Dubois şoku yaşanıyor

Fiorentina ile oynanan hazırlık maçına ilk 11'de başlayan ancak ağrıları nedeniyle oyuna devam edemeyerek 20. dakikada yerini Omar Elabdellaoui'ye bırakan Leo Dubois'dan Galatasaray 'a kötü haber geldi.

Sarı Kırmızılılar, 2.5 milyon Euro bonservisle Lyon'dan transfer edilen Fransız sağ bekin sağ arka alt adalesinde 2. derece zorlanma ve yırtık tespit edildiğini açıkladı. Dubois'nın yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Avusturya’da gerçekleşen kampımızın son gününde oynanan Fiorentina karşılaşmasında sağ arka alt adalesinde ağrı hissederek oyunu terk eden oyuncumuz Leo Dubois’nın sponsorumuz Bahçelievler Medical Park Hastanesi’nde bugün yapılan MR incelemesinde 2. derece zorlanma ve yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.'' ifadeleri kullanıldı.


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