Galatasaray, ülkesinde milli takım kampında olan bir futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde;

Ülkesinde milli takımıyla kampta olan bir oyuncumuzun, orada yapılan Covid 19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Milli takım sağlık heyeti ile kulübümüz sağlık heyeti, oyuncumuzun gerekli sağlık protokolünü uygulamaya başlamıştır.

Norveç o ismi açıkladı!

Galatasaray'ın ismini vermediği futbolcunun Omar Elabdellaoui olduğu anlaşıldı.

Norveç Futbol Federasyonu, Omar Elabdellaoui'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

14 gün karantinada kalacak!

En az 14 gün izole şekilde karantinada olacak olan Omar Elabdellaoui, Galatasaray'ın oynayacağı Kayserispor ve Rizespor maçlarında forma giyemeyecek.







