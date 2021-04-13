Galatasaray futbol takımı koronovirüs aşıları olmaya başlıyor. Sarı-Kırmızılı takımda teknik heyet ve futbolculara kısa süre içinde Covid-19 aşısı yapılacak. Ancak 6 ay içinde korona atlatan isimler ise aşı olamayacak.

Galatasaray'da yerli futbolcular ve teknik ekip, E-Nabız üzerinden randevularını alarak aşılarını yaptıracak. Yabancı oyuncular için aile hekimi uygulaması olmadığı için bu oyuncuların aşılanmasını kulüp organize ederek sponsor hastanede yapılacak.

Öte yandan, sözleşmesi olmayan personele aşı hakkı çıkmadı. Sarı-KIrmızılı kulüp bu durum için TFF’ye yazı yazıp bu kişiler için de talepte bulunacak

Metin Karabaş







