Gelecek sezon için çalışmalarına başlayan Galatasaray 'da Kerem Aktürkoğlu'nun geleceği merak edilirken, yıldız futbolcunun menajeri Dr. Erkut Söğüt, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Tribal Football'a konuşan Dr. Erkut Söğüt, Kerem Aktürkoğlu'na çok ilgi olduğunu belirterek, "Kerem Aktürkoğlu'na çok ilgi var. Türkiye 4. liginden geldi. Başakşehir'deydi ama A Takım'da oynama fırsatı bulamadı. Yani alt liglerde üç yıl oynadı ve sonra Galatasaray'a geldi. Yavaş yavaş onu takıma adapte ettiler ve bu yıl Galatasaray ve Türkiye için ilk 11'de yer aldı. Türkiye liginde en çok resmi maça çıkan oyuncu oldu. Zihniyet açısından inanılmaz bir çocuk, her zaman gelişmek ister. Onunla çalıştığım için gerçekten çok mutluyum." dedi.

Premier Lig iddiaları

Milli futbolcunun Premier Lig'de forma giyip giyemeyeceği hakkında ise Erkut Söğüt, "Bir gün oynayacak. Bugün doğru zaman mı bilmiyorum. Ben bir futbol uzmanı değilim. Hangi ligde oynayabileceğini asla yargılayıp söylemem. Ben daha çok sözleşmeler ve marka oluşturma konusunda uzmanım. Ekibimde bu işler için uzmanlar var. Onun her geçen gün geliştiğini söyleyebilirim." sözlerini dile getirdi.

"Salah veya Kevin De Bruyne'ye benzetiyorum"

Kerem Aktüroğlu'nu dünya yıldızı futbolculara benzettiğini de belirten Erkut Söğüt, "Onu Salah ya da Kevin De Bruyne gibi bir oyuncuya benzetiyorum. Her gün kendini geliştiren oyuncular. Bu zihniyete sahip oldukları için kendilerine değer katan, daha iyiye giden oyuncular. Her sezon daha çok gelişiyorlar. Kerem de böyle. Her geçen gün daha da iyiye gidiyor. Bu yüzden bir gün en iyi takımlarda oynayacağına eminim." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz sezon Sarı-Kırmızılı forma ile 51 maça çıkan genç futbolcu, 13 gol ve 12 asistlik performans göstermişti.