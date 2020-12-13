Galatasaray Kulübü, bir oyuncusunda koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bu sabah (13 Aralık) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve 1 oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır."

Kerem Aktürkoğlu açıkladı!

Genç oyuncu Kerem Aktürkoğlu sosyal medya hesabından Covid-19 olan oyuncu kendisi olduğunu duyurdu.



