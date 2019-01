Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılı takım kadrosunu Marcao, Emre Taşdemir ili güçlendirdi. Semih Kaya ve Alan transferlerinin ise açıklanması artık an meselesi. Galatasaray yönetiminin bugün oynanacak Ankaragücü maçından önce en az bir transferi açıklaması bekleniyor. İşte son dakika Galatasaray transfer haberleri ve detaylar...

YENGE MÜJDEYİ VERDİ!

Çin kulübü Guangzhou ile sözleşmesinin bitimi için 19 Ocak tarihi işaret edilen, 1 yıllık opsiyonun kullanıldığı iddiasına rağmen, Sarı- Kırmızılılar’ın transferini açıklamaya hazırlandığı Alan Carvalho’da sürpriz gelişme...

İŞTE GALATASARAY'IN ANKARAGÜCÜ MAÇI ORANI

Brezilyalı golcünün eşi Thuanny, dün sarı bir pantolon ve kırmızı bluzuyla poz verirken, bu kareyi yine aynı renkteki kalplerle birlikte sosyal medya hesabında paylaştı. Bu paylaşımın ardından Galatasaraylı taraftarlar, ‘yenge’ lakabını taktıkları Thuanny Carvalho’nun fotoğrafını yorum yağmuruna tuttu.

GALATASARAY'DA BİR YOLCU DAHA!

Galatasaray'da Garry Rodrigues ve Ozan Kabak'tan sonra gidecek bir isim daha netleşmeye başladı. Galatasaray’da yabancılardan bir ayrılık daha görünüyor. Garry Rodrigues’in ayrılığının ardından iki yabancı kontenjanı bulunan sarı-kırmızılılar, Marcao’nun gelişi sonrasında bir golcü alıp işi bitirmeyi amaçlıyordu.

Ancak Ozan Kabak’ın transferi sonrasında dengeler değişti, bir stoper açığı belirdi.

Semih Kaya’yı sadece kulübeyi güçlendirmek için düşünen teknik kadronun, Marcao ile beraber forma giyecek yeni bir takviye istediği öğrenildi. Savunmaya yeni bir yabancı almayı planlayan Cim-Bom, bunu bir yabancıyla çözeceği için takımdaki isimlerden birini gözden çıkaracak.

Tek kişilik kontenjanın açılması için Suudi Arabistan pazarı yine favori olarak görülüyor. Teknik direktör Fatih Terim, Al İttihad tarafından istenen Belhanda’nın gitmesine onay vermedi.

Gidecek isim olarak Feghouli favori gösterildi. Al İttihad ekibinin Feghouli için de girişimde bulunması, Cezayirli futbolcu konusunda sıcak gelişmeler olabileceği yorumlarına neden oldu.

Diğer bir olasılık da Mariano ve Maicon’dan birinin gitmesi... Terim, 2 Brezilyalı oyuncusundan birinin satılması durumunda savunmasına takviye yapabilecek. (Skorer)

TETTEH ÇILGINLIĞI!

Galatasaray golcü transferinde atağa kalktı... Brezilyalı golcü Alan Carvalho için artık saatleri sayan Cimbom, Sparta Prag'ın Ganalı golcüsü Benjamin Tetteh için de dev bir adım attı.

Galatasaray, 21 yaşındaki golcü için Çekya ekibine 7.5 milyon Euro teklif ederken sonraki satıştan da pay önerdi. Tetteh'in menajeri olan Sascha Empacher aynı zamanda Ozan Kabak'ın Stuttgart'a gitmesinde önemli rol oynadı. Sarı- Kırmızılı kulüp, Sparta Prag'ı ikna etme görevini Tetteh'in menajeri Empacher'e verdi. Alan için saatleri sayan Galatasaray, Sambacı yıldızın partneri olarak Ganalı Benjamin Tetteh'i düşünüyor.

Sparta Prag forması giyen Benjamin Tetteh, bu sezon 22 maçta forma giydi ve rakip fileleri 9 kez havalandırdı.

BONY'DE SICAK GELİŞME!

Golcü transferi için uzun bir süredir uğraş veren Galatasaray'da gündeme gelen isimlerden biri de Wilfried Bony idi. Sky Sports'un edindiği bilgilere göre sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fildişi Sahilli santrfor için Swansea, Katar kulübü Al Sadd ile büyük oranda anlaştı.

İŞTE EREN DERDİYOK'UN YENİ TAKIMI

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda kadro dışı bırakılan ve satış listesine koyulan Eren Derdiyok, sürpriz bir transfere imza atmak üzere...

Tecrübeli oyuncunun Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou ile anlaşmak üzere olduğu öğrenildi. Çin ekibi, G.Saray'a 1.5 milyon Euro teklif etti.

SEMİH KAYA'NIN MALİYETİ BELLİ OLDU

Semih Kaya, altyapısından yetiştiği Galatasaray’a geri döndü... Geçen sezon başında 2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Sparta Prag’a transfer olan 27 yaşındaki futbolcu, bedelsiz olarak sezon sonuna kadar kiralandı. Galatasaray, Semih’e 5 aylık süre için 700 bin Euro ödeme yapacak.

Marcao’yu aldıktan sonra Ozan Kabak’ı satan Cim Bom, böylece kadro dışı kalan Serdar Aziz’in yerine de Semih’i renklerine bağlamış oldu.

Bu sezon Prag formasıyla 12 resmi maça çıkan Semih, 1055 dakika sahada kalırken, gol ya da asist üretmedi, hiç kart görmedi.

ALAN DÜNYALARI İSTEDİ!

Galatasaray’da papatya falına dönen Alan Carvalho transferinde hesapta olmayan şeyler yaşanıyor.

Sarı-kırmızılılar, Çin’de Guangzhou Evergrande ile 1 sene daha sözleşmesi bulunan Brezilyalı futbolcunun bonservisi için 3 milyon euro teklif etti. Ancak kulübü 5 milyon euro istedi.Diğer taraftan Alan’ın da Cim-Bom’dan imza parası talebinin sürdüğü öğrenildi. Brezilyalı futbolcu, alacağı imza parasıyla her yılını 5 milyon euroya denk getirmek istiyor. Alan her sene için 3.5, her yıla da 1.5 milyon euro imza parası düşecek şekilde bir mukavele imzalamaya sıcak bakıyor.

Galatasaray’ın transferini gerçekleştirmek istediği Benjamin Tetteh için ise Sparta Prag ile anlaşma noktasına gelindiği öğrenildi. Ozan’ı 11 milyon euroya Stuttgart’a götüren, Semih Kaya’yı ise bedelsiz olarak Galatasaray’a kiralanmasını isteyen menajer Fazıl Özdemir’in, Tetteh konusunda da devrede olduğu belirtildi. Bu futbolcu konusunda gelişmelerin olumlu noktada ilerlediği belirtildi. (Skorer)

TERİM ONAY VERMEDİ! BELHANDA EVET DEDİ...

Her ne kadar Fatih hoca transferine onay vermese de, Belhanda için Suudi Arabistan kulüplerinin ısrarı sürüyor.

Faslı oyuncuyla yıllık 5 milyon Euro karşılığında el sıkışan Al İttihad kulübü, Galatasaray’a yaptığı bonservis teklifini de 8 milyon Euro’ya çekerek tam anlamıyla kafa karıştırıyor! Başkan Mustafa Cengiz ve kurmayları, Belhanda’yı satarak, daha sonraki takviyelerin önünü açmak istiyor.

Teknik patron Terim ise ara transferin kapanmasına kısa süre kala, yerini doldurmanın zor olacağını düşünerek, Belhanda’nın satışına sıcak bakmıyor.

CAHILL CHELSEA'DEN AYRILIYOR

Adı, bir süre öncesine kadar Galatasaray'la birlikte anılan Chelsea'nin 33 yaşındaki stoperi Gary Cahill'le ilgili sıcak günler yaşanıyor.

Sky Sports'ta yer alan habere göre Chelsea, tecrübeli savunmacının bonservisiyle birlikte satılması konusunda Fulham'la anlaşsa da Cahill, küme düşme hattındaki takıma gitmeye sıcak bakmıyor.

Haberde Chelsea yönetiminin bu gelişme üzerine sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan oyuncunun bu ay içerisinde takımdan ayrılmasına izin vereceği öne sürüldü.