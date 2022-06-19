Bir dönem Galatasaray forması giyen ve Lyon'la sözleşmesi sona eren Jason Denayer'le ilgili gelişmeler yaşanıyor.

Belçikalı stoper tatil için İstanbul'da bulunuyor. 26 yaşındaki futbolcunun bugün ortaya çıkan görüntülerde Galatasaray'ın sportif direktörü olacak Cenk Ergün'le görüştüğü ortaya çıktı.

Sarı-Kırmızılı takımın Marcao'yu satması halinde Denayer'i kadrosuna katabileceği konuşuluyor.

İŞTE G.SARAY'IN TEKLİFİ

Sarı-kırmızılıların bonservisini elinde bulunduran tecrübeli oyuncuya maaş teklifi de netlik kazandı. Süper Lig devi, Jason Denayer'in yıllık 1 milyon 800 bin euroluk teklifi kabul etmesi halinde, tecrübeli futbolcuyla sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

PROFİLİNDE 'ASLAN' VAR

Galatasaray taraftarının sevgilisi haline gelen Jason Denayer'in aktif olarak kullandığı Instagram hesabında hala 'Aslan' emojisi olması dikkat çekiyor. Tecrübeli savunmacı, Sunderland'e kiralandığı sezonda da Galatasaray forması giymek istemiş ancak Manchester City buna karşı çıkmıştı.

SÖZLEŞMESİ SONA ERDİ

Ligue 1 ekibi Olimpik Lyon'la sözleşmesi sona eren Jason Denayer bonservisini eline aldı. Tecrübeli savunmacı geçtiğimiz sezon Fransız temsilcisinde 21 müsabakada forma şansı buldu. Belçikalı futbolcu bu süreçte rakip fileleri 3 kez havalandırma başarısı gösterdi. Jason Denayer takım arkadaşlarına da 1 gol pası verdi.

G.SARAY'DA 2 KEZ KİRALIK OYNADI

JMG Lier altyapısında yetişen Jason Denayer daha sonra Manchester City'e transfer oldu. Belçikalı savunmacı, Premier Lig devi tarafından 2014-2015 sezonunda Celtic, 2015-2016 sezonunda Galatasaray, 2016-2017 sezonunda Sunderland ve 2017-2018 sezonunda yeniden Galatasaray'a kiralandı. Sarı-kırmızılılarda gösterdiği performansla taraftarların sevgisini kazanan Belçikalı oyuncu 2018-2019 sezonu başında 10 milyon euro bedelle Olimpik Lyon'a transfer oldu.