Sakat ve cezalıların ardından 5 futbolcunun da Kovid-19'a yakalanması sarı-kırmızılıların son haftalarda yedek kulübesine altyapıdan takviye yapmasına neden olmuştu.

Sabah'ın haberine göre; Rize'de kazanan takımı Hatay karşısında da bozmayı düşünmeyen Fatih Terim'e, Taylan Antalyalı'nın sakatlanması büyük şok yaşattı. Dün yapılan antrenmanda ise sakatlığını atlatan Taylan Antalyalı'nın yanı sıra koronavirüsü yenen Okan Kocuk, Younes Belhanda, Arda Turan ve Ryan Babel, ilk kez takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Taylan iğneyle oynayacak!

Taylan bugün iğneyle sahada olacak. Deneyimli teknik adamın idmandaki neşesi herkesi maça daha da motive ederken, oyuncuların da forma yarışında olduğu görüldü. Terim'in savunmada Donk'un yerine Luyindama'yı oynatmak dışında bir değişime imza atması beklenmiyor.