Galatasaray ’daki yeni yapılanma kısa sürede etkisini hissettirmeye başladı. Cim-Bom’da haftalardır Kerem Aktürkoğlu’nun performansı konuşulurken, Randers maçıyla beraber sahneye Barış Alper Yılmaz da çıktı.

Sarı-kırmızılıların uzun uğraşlar sonunda Keçiörengücü’nden renklerine bağladığı 21 yaşındaki futbolcu PSV maçında ilk olarak şans bulmuştu. Teknik Direktör Fatih Terim daha sonra genç oyuncunun mental olarak hazır hale gelmesi için kenarda tuttu ve doğru zamanı bekledi.

Barış Alper'den muhteşem performans!

Randers maçında Kerem’in yerine oyuna girip mükemmel bir oyun ortaya koyan Barış Alper’in kısa sürede bu seviyelere gelmesi herkesin dikkat çekti. Yine Boey ve Berkan aldıkları süreleri iyi kullanarak çok kısa sürede taraftarın sevgilisi haline geldi. Bu durum da gençlere yapılan yatırımı akıllara getirdi.

İşte Galatasaray’ın geleceği gözüyle bakılan o gençler.. Boey (20), Kerem (22), Barış Alper (21), Nelsson (22), Berkan (23), Cicaldau (24), Morutan (22), Muhammed (23), Marcao (25), Taylan (26)

Öte yandan sarı-kırmızılı takımın gençleşmesi ile beraber saha içindeki dinamizm de arttı. Sezonun daha başında olunmasına rağmen koşu mesafesinin yüksekliği dikkat çekti. (Milliyet)