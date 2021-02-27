2011-2012 sezonu başında Lazio'dan transfer edilen ve geldiği günden bu yana Galatasaray’ın en istikrarlı ismi olan Fernando Muslera, Sarı Kırmızılı formayla 300 maçına çıktı. Galatasaray, Erzurumspor'u 2-0'la geçerken 90 dakika sonrası Muslera'dan sözleşme açıklaması geldi.

Yayıncı kuruluş muhabirinin "Futbolu Galatasaray'da bırakacak mısın?" sorusuna yanıt veren Muslera, "Galatasaray benim için çok çok önemli bir yer. Burası benim evim. Burada çok büyük işler başardık. Bundan sonra da başarmaya devam edeceğiz. Galatasaray'da futbolu bırakmam benim için çok büyük bir gurur olur." ifadelerini kullandı.



