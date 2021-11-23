Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, derbi yenilgisini hakem kararları ve kaçırılan gollere bağladı. Canı çok sıkkın olan ve son idmanda kimseyle konuşmayan tecrübeli hoca, yakın çevresine dert yanarken, gördüğü kırmızı kart sonrası yine bir cezayla karşı karşıya.

Galatasaray Yönetimi, Terim'e en fazla1maçmenverilmesini bekliyor. Tecrübeli hoca bu durumda ligdeki Yeni Malatya deplasmanını kaçıracak. Sarı Kırmızılı kulüp, bu yönde bir karar çıksa da bu cezaya itirazda bulunacak.







