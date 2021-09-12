Süper Lig 'in 4. haftasında Galatasaray , deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, karşılaşma öncesinde yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Sözlerine hayatlarını kaybeden Duygun Yarsuvat, Recep Mamur ve Urbain Braems'i anarak başlayan Fatih Terim, "Duygun Başkan'ın cenazesinde olamadık. Çok uzun yıllardır dostluğumuz var. Galatasaray'a çok büyük hizmetleri var. Allah rahmet eylesin. Kayserispor Başkanı Recep Mamur da iyi tanıdığım insanlardan biriydi. Mekanı cennet olsun, toprağı bol olsun. Trabzonspor'un hocası Braems'i de maalesef kaybetmişiz. Ona da buradan baş sağlığı diliyorum. Tüm futbolseverler adına takımım adına Allah rahmet eylesin hepsine" dedi.

Milli takımdan dönen oyuncuların sakatlık ve yorgunluk problemlerine ilişkin soruyu yanıtlayan Fatih Terim, "Muslera ve Yedlin, bize son katılanlar maalesef. Tam o sırada da Sacha Boey'u kaybettik. Barış aynı anda. Arda biliyorsunuz keza sakatlandı. Bize sürpriz Feghouli oldu. Bu trafikte bizlerin yani tüm dünyanın hem Avrupa hem lig maçlarında bu trafiği kabul edeceğiz. Bu tip sakatlıklara, yorgunluklara alışmamız gerekiyor. Olmasa iyi tabi. Biz Haziran'da açanlardanız o günden bu yana herhangi bir yumuşak doku, bir ağır sakatlığımız olmamıştı. Milli takımlardan sonra normaldir. Fiziksel, psikolojik herkesin kendini sağlam tutması gerekir. Profesyonel futbolcuların daha dikkatli olması gerekir. Biz hocalar olarak gereğini yapıyoruz ama hep beraber olması lazım. Onların bu kadar uzun yollara rağmen bu fedakarlığı istemeleri değerli. Bu da sevindirici taraf" dedi.