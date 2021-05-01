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Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'den Emre Akbaba kararı!

Süper Lig'in 39. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Konyaspor maçının 11'inde iki değişikliğe gidecek.

01 Mayıs 2021, Cumartesi 11:28 Son Güncelleme:
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Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'den Emre Akbaba kararı!

Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, yarın Süper Lig’de iç sahada oynanacak Gençlerbirliği karşılaşmasında, İttifak Holding Konyaspor maçına göre iki değişiklik yapacak.

Gençlerbirliği maçında 11'de

Hürriyet'in haberine göre; Konyaspor mücadelesinde ikinci yarıda oyuna dahil olduktan sonra Sarı-kırmızılılara galibiyet golünü getirerek Aslan’ın şampiyonluk umutlarını korumasını sağlayan Emre Akbaba, başkent ekibi önünde sahaya ilk 11’de çıkacak. Tecrübeli futbolcunun yanı sıra Martin Linnes de sağ bekte Şener Özbayraklı’nın yerine forma giyecek.

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