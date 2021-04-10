Son dakika | Galatasaray'da Fatih Terim'den 5 kritik hamle!
Stoper ikilisini Marcao ve Donk’tan oluşturacak olan tecrübeli teknik adam sağ bekte Yedlin’i sol bekte Emre Taşdemir’i görevlendirecek. Emre Kılınç da takıma geri dönerken yanında Fernandes ve Etebo yer alacak. Kanatlarda ise Babel 11’de, Arda hamle oyuncusu olacak.
Ligde son 2 maçını kaybeden G.Saray, şampiyonluk yarışından kopmamak adına bugün Karagümrük ile kritik bir 90 dakikaya çıkacak. Hürriyet'in haberine göre; Sarı kırmızılılar kalan 9 hafta yeni bir sayfa açmak ve Beşiktaş derbisine kadar da kaybetmeden 6 maçlık galibiyet serisi yakalamak istiyor. Fatih Terim de son haftalarda istenilen futbolun ortaya konulamaması üzerine 11’de önemli değişiklikler yapacak.
Luyindama yok, sağ bekte Yedlin
1- Terim kart cezası sona erse de Luyindama’ya görev vermeyecek. Marcao’nun yanında Luyindama yerine pas yüzdesi daha yüksek olan Ryan Donk’u oynatacak.
2- Beklerden istediği verimi alamayan tecrübeli teknik adam yine değişikliğe gidecek. Kart cezası sona eren Yedlin bugünkü 90 dakikaya ilk 11’de başlayacak.
Emre Kılınç takıma geri dönüyor
3- Son haftaların en formsuz isimlerden olan ve 3 maçta 5 gole neden olan Saracchi bu kez kenara çekilecek. Terim sol bekte de Emre Taşdemir’i görevlendirecek.
4- Milli Takım dönüşünde rahatsızlanan ve Hatay’da görev alamayan Emre Kılınç da formasına kavuşacak. Emre ile birlikte orta sahada Fernandes ve Etebo olacak.
Forvette Mohamed bir adım önde
5- Fatih Terim’in, annesinin vefatı üzerine Nijerya’ya giden Onyekuru’nun yokluğunda, Babel’i tercih etmesi bekleniyor. Tecrübeli hocanın kanatlarda Feghouli-Babel’i görevlendirip bu kez Arda’yı hamle oyuncusu olarak kullanmayı planladığı öğrenildi. Forvette ise Falcao ile Muhammed arasında % 51’e 49 Mısırlı golcü önde gözüküyor