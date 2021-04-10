Ligde son 2 maçını kaybeden G.Saray, şampiyonluk yarışından kopmamak adına bugün Karagümrük ile kritik bir 90 dakikaya çıkacak. Hürriyet'in haberine göre; Sarı kırmızılılar kalan 9 hafta yeni bir sayfa açmak ve Beşiktaş derbisine kadar da kaybetmeden 6 maçlık galibiyet serisi yakalamak istiyor. Fatih Terim de son haftalarda istenilen futbolun ortaya konulamaması üzerine 11’de önemli değişiklikler yapacak.

Luyindama yok, sağ bekte Yedlin

1- Terim kart cezası sona erse de Luyindama’ya görev vermeyecek. Marcao’nun yanında Luyindama yerine pas yüzdesi daha yüksek olan Ryan Donk’u oynatacak.

2- Beklerden istediği verimi alamayan tecrübeli teknik adam yine değişikliğe gidecek. Kart cezası sona eren Yedlin bugünkü 90 dakikaya ilk 11’de başlayacak.

Emre Kılınç takıma geri dönüyor

3- Son haftaların en formsuz isimlerden olan ve 3 maçta 5 gole neden olan Saracchi bu kez kenara çekilecek. Terim sol bekte de Emre Taşdemir’i görevlendirecek.

4- Milli Takım dönüşünde rahatsızlanan ve Hatay’da görev alamayan Emre Kılınç da formasına kavuşacak. Emre ile birlikte orta sahada Fernandes ve Etebo olacak.

Forvette Mohamed bir adım önde

5- Fatih Terim’in, annesinin vefatı üzerine Nijerya’ya giden Onyekuru’nun yokluğunda, Babel’i tercih etmesi bekleniyor. Tecrübeli hocanın kanatlarda Feghouli-Babel’i görevlendirip bu kez Arda’yı hamle oyuncusu olarak kullanmayı planladığı öğrenildi. Forvette ise Falcao ile Muhammed arasında % 51’e 49 Mısırlı golcü önde gözüküyor