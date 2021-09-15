Galatasaray 'ın Eylül ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı bugün Galatasaray Lisesi İnan Kıraç Salonu’nda gerçekleştirildi. Sarı Kırmızılı ekibin Başkanı Burak Elmas, birbirinden önemli açıklamalarda bulundu. Maddi detaylara da açıklık getiren Elmas, Süper Lig'e büyük ümitlerle transfer olan ancak sakatlıklar nedeniyle forma şansı bulmakta zorlanan ve bu transfer sezonunda Galatasaray'dan ayrılarak Rayo Vallecano'nun yolunu tutan Radamel Falcao'nun sözleşme fesih bedelini açıkladı.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, bu sezon futbol takımının sporcu ücretlerinin 48.2 milyon Euro olduğunu ve sözleşmesi feshedilen Falcao’ya 3 milyon Euro fesih tazminatı ödeneceğini açıkladı.







