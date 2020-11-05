Galatasaray, Süper Lig’in sekizinci haftasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı.

Daha sonra gruplar hâlinde dar alanda pas çalışması yapıldı. Antrenmanın ana kısmında teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Younes Belhanda antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı. Marcao Teixeira ve Marcelo Saracchi takımdan ayrı özel program dâhilinde çalıştı.

Falcao'dan kötü haber!

İdmanın son kısmında sağ üst ön adale grubunda ağrı hisseden Radamel Falcao, antrenmanı tamamlayamadı. Oyuncumuzun sağlık durumu yarın gerçekleştirilecek tetkiklerin ardından kesinlik kazanacak.