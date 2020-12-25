Süper Lig’in 15. haftasında dev bir karşılaşma oynanacak. Trabzonspor sahasında Galatasaray’ı ağırlayacak. İki takımın da mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacağı karşılaşma için heyecan dorukta. Yarın Medical Park'ta oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Bu zorlu maç öncesi flaş bir gelişme yaşanıyor. Sarı Kırmızılı ekipte uzun süredir sakatlığı nedeniyle kadroda şans bulamayan Radamel Falcao, kritik maçın kafilesinde yer aldı.

Metin Karabaş







