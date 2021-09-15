Galatasaray 'ın eylül ayı olağan divan kurulu toplantısında erkek basketbol takımının maaş bütçesi açıklandı. Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Reha Keskin, yaptığı açıklamada A takımın yıllık net maaş maliyetinin 2,050,000 Dolar olduğunu belirtti.

Galatasaray NEF'te yıllık net maaş bütçesi 2,050,000 Dolar olarak açıklanırken sadece iki oyuncu için de toplam 275,000 Dolar bonservis ödendiği aktarıldı.

Galatasaray'da Kerry Blackshear Jr. için Hapoel Gilboa Galil'e 100,000 Dolar, Sadık Emir Kabaca için de Beşiktaş 'a 175,000 Dolar bonservis ödendiği açıklandı.