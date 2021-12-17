Galatasaray 'da Erden Timur gerçekleri! Sarı-Kırmızılı takımda Rezan Epözdemir ve Köksal Ünlü'nün istifalarının ardından Erden Timur'un da istifa edeceği iddia edildi.

Timur 50 gün önce bazı görevlerden ayrıldı

NEF Yönetim Kurulu Başkanı olan Erden Timur'un 50 gün önce bazı görevlerinden ayrıldığı öğrenildi.

Erden Timur, Galatasaray'da Emlak Yönetim Kurulu üyeliği ve Burak Elmas'ın danışmanlığı görevinden ayrıldı.

Galatasaray'ın menfaatleri için konunun duyulmasını istemeyen Timur, Basketbol şubesindeki görevine devam edecek.

Yakup Çınar - Fanatik Özel