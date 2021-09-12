Son dakika | Galatasaray'da Emre Kılınç sakatlanarak oyuna devam edemedi
Süper Lig'in dördüncü haftasında Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşırken Sarı-Kırmızılılar'ın iki golünü atan Emre Kılınç, ilk yarıda geçirdiği sakatlık nedeniyle ikinci yarıya çıkamadı ve devre arasında yerini Babel'e bıraktı.
Galatasaray , Süper Lig 'in dördüncü haftasında Trabzonspor deplasmanında ilk yarıyı 2-1 önde tamamlamıştı. Galatasaray'ın iki golünün sahibi Emre Kılınç, ikinci yarıda oyuna devam edemedi.
Aşil tendonuna aldığı darbe nedeniyle sakatlık geçiren Emre Kılınç'ın ağrı hissetmesi sonucunda maça devam edemediği belirtilti. İlk yarıyı tamamlayan Emre Kılınç, ikinci yarı öncesi yerini Ryan Babel'e bıraktı.
Emre Kılınç, ilk yarıda Marek Hamsik ile yaşadığı bir pozisyon sonrası sıkıntı yaşayarak aşil tendonunu işaret etmişti.