Süper Lig 'in 35. haftasında Galatasaray ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılı ekipte mücadelenin 17. dakikasında sarı kart gören Emre Kılınç, cezalı duruma düştü

Galatasaray'da Emre Kılınç, maçın 17. dakikasında ilk sarı kartı gören isim oldu. 27 yaşındaki futbolcu, Uğur Çiftçi'ye yaptığı hareket sonrası hakem Kadir Sağlam tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

Sarı kart sınırında bulunan Emre Kılınç gördüğü kart ile cezalı duruma düştü ve takımının gelecek hafta Başakşehir'e konuk olacağı maçta forma giyemeyecek.

İlgili Haberler Domenec Torrent: Eksiklerin yerini dolduracağız



