Galatasaray 'da Emre Akbaba ile yollar ayrılıyor. Sarı-Kırmızılılarda UEFA Avrupa Ligi kadrosuna adı bildirilmeyen ve bugün idmana çıkmayan Emre Akbaba eski takımı Alanyaspor'la görüşüyor.

Bu sezon sözleşmesi uzatılmıştı!

Alanyaspor'dan 4 milyon Euro'ya transfer edilen Emre Akbaba'nın sözleşmesi geçen sezon bitmişti. Sarı-Kırmızılı kulüp bu sezon başında Emre Akbaba ile yeni sözleşme uzatmıştı.

Abdülkadir takası olmadı!

Trabzonspor Emre Akbaba'yı kadrosuna katmak istedi ancak Abdülkadir Parmak takası Galatasaray tarafından kabul görmedi.

Yakup Çınar - Fanatik.com.tr



