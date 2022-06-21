Galatasaray 'da Dursun Özbek'in Başkan seçilmesinin ardından beklenen ayrılık gerçekleşti. Sarı-Kırmızılı kulüp, teknik direktör Domènec Torrent'in sözleşmesi feshedildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan duyuruda İspanyol teknik adamın yardımcıları ile de yolların ayrıldığı belirtildi.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Teknik Direktör Domènec Torrent Font ile yardımcıları Jordi Gris Vila, Jordi Guerrero Costa, Julián Jiménez Serrano ve Ricard Segarra Aragay’ın sözleşmeleri Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. tarafından feshedilmiştir."

Galatasaray'da 20 maç

Ocak 2022'de takımın başına geçen 59 yaşındaki çalıştırıcı, Sarı-Kırmızılı ekibin başında tüm kulvarlarda 20 maça çıktı. Bu mücadelelerde Galatasaray 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet alırken, 1.30 puan ortalaması yakaladı.



