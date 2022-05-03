Sivas maçı sonrasında Domenec Torrent'in sözleri başkan Burak Elmas ve yönetimini kızdırdı.

Katalan çalıştırıcının, "Geldiğimizde kulüp boştu. Yangından mal kaçırır gibi. G.Saray'ın 20 yıl öncesini unutun, gerçeği yaşamalıyız. Kulüp durdu! Bu tarz çalışmaya alışkın değiliz" sözleri ile sert eleştirilerde bulunan Katalan çalıştırıcının sözleri sonrasında Başkan Elmas harekete geçti. 59 yaşındaki teknik adam ile yolları ayırmak isteyen Elmas, bir görüşme yapacak ve tazminatsız ayrılığın yollarını arayacak. Eğer İspanyol hoca, bunu kabul ederse yeni yönetimin üzerinden 'Torrent yükü' alınacak. Kalan 3 haftadaki maçlarda ise 59 yaşındaki teknik adam takımın başında olmayacak.

Seçim tarihi netleşti

Galatasaray Başkanı Burak Elmas dün yönetim kurulunu acil toplantıya çağırdı ve bayram sonrası yapmayı planladığı açıklamayı erkene çekti. Zoom üzerinden yapılan toplantının ardından merakla beklenen seçim tarihi 11 Haziran olarak resmen duyuruldu. Elmas dün bu kararı almasaydı Denetim Kurulu yetkisini kullanarak seçime gidecekti ancak yönetimde mutabakat sağlandı. Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk dışında üçüncü adayın çıkıp çıkmayacağı merak konusu.

Sabah







