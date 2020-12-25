Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak olan Galatasaray'a kötü haber Mbaye Diagne'den geldi.

Galatasaray'da Mbaye Diagne, Trabzonspor maçı kafilesine alınmadı. Yapılan açıklamada, "Mbaye Diagne’nin aile bireylerinden birinin üç gün önce yapılan Covid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuz tedbir amacıyla maç kadrosuna alınmamıştır." ifadelerine yer verildi.





Galatasaray'ın kamp kadrosu şu şekilde:

Şener Özbayraklı, Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Kerem Ersunar, Arda Turan, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Sofiane Feghouli.