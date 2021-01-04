Galatasaray'da Diagne gelişmesi yaşanadı. Sarı kırmızılıların golcü futbolcusu Süper Lig'in 15. haftasında oynanan ve Galatasaray'ınn 2-0 kazandığı Trabzonspor maçı öncesinde eşinde coronavirüs tespit edilmesi nedeniyle karantinaya girerek bu maçın kadrosundan çıkarılmıştı.

Geçen hafta Türk Telekom Stadı'nda oynanan ve 0-0'lık bir skorla sonuçlanarak zirve yarışında bir yara alan Galatasaray'ın o maç kadrosunda da bulunmayan Diagne'den müjdeli haber geldi.

Karantina süreci tamamlanan ve takımla birlikte antrenmanlarda yer alan Diagne'nin yarın Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Konyaspor maçının kadrosunda olacağı öğrenildi.

Sarı kırmızılılar, Diagne'nin oynamadığı bu 2 haftada 4 puan aldı.

Diagne ise sarı kırmızılı forma ile bu sezon çıktığı 15 maçta 8 gol atarak takıma önemli bir katkıda bulundu.